Afghanistan: i talebani compiono la seconda esecuzione pubblica dal ritorno al potere

- Un uomo condannato per omicidio è stato fucilato oggi nel cortile di una moschea, in Afghanistan. Lo ha riferito l'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya" sottolineando che si tratta della "seconda esecuzione pubblica da quando i talebani sono tornati al potere nell'agosto 2021". L'emittente ha chiarito, citando alcuni funzionari della provincia orientale di Laghman, che "l'uomo è stato giustiziato pubblicamente nella città di Sultan Ghazi Baba, a circa 150 chilometri dalla capitale Kabul, in modo che potesse rappresentare una lezione per gli altri". In una nota diffusa dai funzionari provinciali, si apprende che l'uomo si chiamava Ajmal Ibn Nasim, e che era stato condannato per l'omicidio di cinque persone. Un funzionario del dipartimento provinciale per l'informazione e la cultura ha riferito che "circa 2000 persone hanno assistito all'esecuzione, compresi i parenti delle vittime di Ajmal". Le esecuzioni pubbliche erano molto più frequenti durante il primo regime talebano, dal 1996 al 2001, tuttavia, queste non sono ancora scomparse, come testimonia la prima esecuzione pubblica, dalla creazione dell’emirato islamico dei talebani, eseguita nel dicembre dello scorso anno nella provincia occidentale di Farah.(Res)