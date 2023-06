Carburanti: Bitonci, distributori in Italia il doppio di media Ue, attenzione a impianti non a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo trovare delle soluzioni sul numero dei distributori di carburanti: abbiamo circa il doppio della media europea come numero di distributori e c’è un problema di economicità. "Su questo stiamo lavorando così come sugli impianti non a norma con il codice della strada”. Lo ha detto Massimo Bitonci, sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che questo pomeriggio è intervenuto in occasione dell’assemblea pubblica di Assocostieri. Secondo il sottosegretario è necessario dare “nuovo stimolo al settore dei carburanti che deve guardare anche al futuro, perché oggi si parla di benzina e diesel ma il futuro è anche sui biocarburanti, sul Gol, sui carburanti sintetici. Quindi - ha aggiunto - bisogna ragionare sul futuro dei distributori”. Inoltre “bisogna discutere di incentivi ed è finalmente partito il ddl specifico: entro qualche giorno avremo una riunione di maggioranza” perché “capite che bisogna semplificare su questa materia indirizzando gli incentivi”. (Rin)