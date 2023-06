Lazio: revisionare legge settore estrattivo, richiesta di sindacati, imprenditori e Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una revisione urgente della legge che regola il settore estrattivo nel Lazio, con una radicale semplificazione delle procedure, interventi in materia di formazione sicurezza sul lavoro. E' la richiesta avanzata da sindacati, imprenditori e Comuni durante la commissione attività produttive del Consiglio regionale, presieduta da Enrico Tiero. In apertura dell'audizione le opposizioni, con accenti differenti hanno lamentato l'assenza dell'assessore e degli uffici. Il consigliere del M5s Valerio Novelli ha chiesto di "sapere dove vuole andare la nuova amministrazione, nella passata legislatura abbiamo fatto un lavoro sulla riforma legislativa. A cosa serve un'audizione senza gli interlocutori politici?" Marietta Tidei di Azione – Italia Viva ha parlato di "incontro comunque importante, apprezzo lo sforzo di riprendere le file di questo discorso, vero però che l'assenza dell'assessore lo rende meno efficace". Infine per Emanuela Droghei del Pd "dobbiamo portare a casa il risultato, dispiace che manchi la giunta". (segue) (Rer)