Lazio: revisionare legge settore estrattivo, richiesta di sindacati, imprenditori e Comuni (3)

- E' stata poi la volta dei sindacati. Remo Vernile (Feneal Uil Roma), Alessandro Rinaldi (Filca Cisl) e Marco Austini (Fillea Cgil) hanno puntato l'accento sull'esigenza "di unire l'attività estrattiva alla lavorazione dei materiali, in maniera da rilanciare l'occupazione del settore, rendendo obbligatoria la presentazione di un piano industriale al momento della richiesta di concessione". Gli altri temi sollevati riguardano la formazione professionale e la sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso il potenziamento della polizia mineraria. Anche gli amministratori comunali intervenuti, come Mauro Lombardo di Guidonia, Angelo Urgera di Coreno Ausonio e Gianni Innocenti di Tivoli, hanno chiesto a gran voce "una riforma urgente delle norme che regolano il settore estrattivo, con particolare attenzione alle competenze dei Comuni per quanto riguarda le autorizzazioni: un carico di lavoro che non riescono a sopportare". Le norme, secondo gli amministratori, "devono mantenere in equilibrio tutela dell'ambiente ed esigenze produttive". Infine, il presidente Tiero ha proposto un gruppo di lavoro che si muova in sinergia con l'assessorato e proponga modifiche puntuali. (Rer)