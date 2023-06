Lavoro: Cgil Roma Lazio, giovedì triplo appuntamenti difesa diritto a salute delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 22 giugno, triplo appuntamento nel Lazio con Maurizio Landini, in vista della manifestazione nazionale del 24 giugno in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Sistema Sanitario Nazionale pubblico e universale. A partire dalle ore 9 e fino alle 11, il segretario generale della Cgil parteciperà a un'assemblea territoriale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Centro Informazione Enel di Civitavecchia, promossa da Cgil, Fiom Cgil e Filctem Cgil di Civitavecchia Roma Nord Viterbo e a cui interverranno i lavoratori dell'indotto. Dalle ore 12 alle 14, Landini sarà invece presente, insieme alla segretaria generale della Fp CGIL Serena Sorrentino, all' assemblea sindacale promossa dalla Cgil Roma centro Ovest Litoranea e dalla Fp CGIL di Roma e del Lazio presso il centro congressi Bastianelli dell'Ifo (aula A). Sempre il 22 giugno, alle ore 14:30, Landini e Sorrentino parteciperanno anche all'assemblea sindacale che si terrà presso lo S.Pre.S.A.L. Asl Roma 3, via Portuense 569. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. (Com)