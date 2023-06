Camera: domani audizioni su patente guida e documenti circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 21 giugno, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito della discussione delle risoluzioni recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti, svolge le seguenti audizioni: ore 13:30, Associazione nazionale centri di controllo (Assocar); ore 13:40, Associazione ispettori centri di controllo (Aicc), Associazione ispettori revisioni mezzi pesanti (Airmp) e FederIspettori; ore 14:10, Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital (Aniasa); ore 14:20, Confcommercio e Conftrasporto; ore 14:40, Associazione delle imprese di autotrasporto (Assotir), Associazione nazionale autotrasportatori professionali (Trasportounito) e Federazione autotrasportatori italiani (Fai); ore 15, Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici e scuole nautiche (Confarca) e Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (Unasca). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)