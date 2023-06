© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque opere del maestro Marcello Morandini arrivano a Milano per essere esposte in due tra le più importanti istituzioni della città che ospitano nelle loro sedi un'ampia collezione di arte contemporanea: il Palazzo della Regione Lombardia e l'Università Bocconi. Tra i cinque lavori creati negli ultimi decenni con tecniche e materiali diversi (dal cartoncino al legno), tre sono state messe a disposizione della Regione. Le nuove opere, due sculture e un pannello da muro, si potranno ammirare da oggi nel Foyer del 'Testori', una vera e propria galleria, situata all'ingresso dell'Auditorium al piano terra di Palazzo Lombardia, che riunisce già alcune significative sculture di Salvatore Fiume e Helidon Xhixha. Le due sculture di Morandini, 563 A e 573 A, sono state progettate per la personale del 2014 alla GNAM di Roma e realizzate in laminato stratificato Print HPL Abet Laminati. Una, 563 A, è tra le opere più importanti della collezione della Fondazione Marcello Morandini di Varese ed è stata concessa in comodato d'uso alla Regione."Aprire i nostri spazi ai cittadini - spiega il presidente Attilio Fontana, che oggi ha inaugurato l'esposizione - è un modo d'agire che ha caratterizzato la scorsa legislatura e che continua a essere file rouge di quella in corso. Se poi protagonista è la cultura, in una forma artistica come quella del grande Marcello Morandini, allora il connubio diventa perfetto e certamente di altissima qualità". (segue) (Com)