Veneto: Martella (Pd) presenta interrogazione a governo su attivazione sito Intel a Vigasio

- Andrea Martella, senatore e segretario del Pd veneto, ha presentato un'interrogazione per chiedere al doverno "quali iniziative intenda adottare per confermare quanto prima la realizzazione dello stabilimento di Intel a Vigasio, in provincia di Verona". "Nelle ultime settimane – ha scritto Martella - l'amministratore delegato di Intel avrebbe mostrato dubbi sull'effettiva realizzazione a Vigasio della fabbrica per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori Intel". "Il governo Draghi – ha ricordato Martella - il 21 luglio scorso si era impegnato a valutare l'opportunità di adottare, presso tutte le sedi istituzionali opportune, ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di produzione di semiconduttori al fine di rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori e garantire il mantenimento di adeguati livelli di autonomia tecnologica e, insieme alla multinazionale, aveva individuato il Comune di Vigasio, in provincia di Verona, per la realizzazione di un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel". "Il governo italiano – ha poi concluso Martella - ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto".(Rev)