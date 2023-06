Torino: Lo Russo, celebriamo la Giornata mondiale del rifugiato illuminando la Mole di blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 20 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite nel 2001. Anche quest'anno Torino, insieme ad altre quindici città italiane, supporta la campagna 'Hope away from home', illuminando la Mole di blu questa sera, a partire dalle 21:45: un gesto simbolico, per mandare un messaggio di speranza e solidarietà ai rifugiati da tutto il mondo. Lo annuncia su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Vogliamo che la nostra Torino sia sempre più una città aperta e inclusiva: un luogo che può offrire accoglienza, cura e nuove opportunità per tutte le persone che hanno cercato rifugio qui, nella nostra Cttà", conclude Lo Russo. (Rpi)