Camera: domani audizioni su modifiche a Codice penale su illeciti agroalimentari

- Domani mercoledì 21 giugno, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Modifiche al Codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agroalimentari", svolge le seguenti audizioni: ore 10:45, Paolo Moscarino, presidente di Federalimentare; ore 11, Stefano Masini, professore di diritto agrario e diritto alimentare presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Giuseppe Amarelli, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Francesco Aversano, professore di diritto agrario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e Massimo Donini, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; ore 12, Aldo Natalini, magistrato all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, e Vincenzo Pacileo, sostituto procuratore Tribunale di Torino; ore 12:30, Amedeo De Franceschi, colonnello capo ufficio Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)