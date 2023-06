Fisco: Soria (Assocostieri), delega faccia attenzione a non stroncare sul nascere biocombustibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega fiscale “deve porre molta attenzione a evitare di stroncare sul nascere combustibili come Gpl, Gnl, e dei bio carburanti” perché “se anche riusciamo ad avere un mercato ampio per la distribuzione” di questi carburanti “rischiamo che il passaggio al bio non sia sufficientemente maturo” quindi bisogna “modulare le aliquote e il sistema impositivo per evitare di penalizzare i combustibili che ci porteranno verso la transizione”. Lo ha affermato il direttore generale di Assocostieri, Dario Soria, in occasione dell’assemblea pubblica della confederazione. Sull’attuazione della delega fiscale “c’è l’articolo 12 che detta un principio di una fiscalità ambientalmente orientata rispetto ai combustibili e su questo discutiamo su come modificare il sistema di imposizione diretta, specie sulle accise che gravano” su questi prodotti, ha aggiunto. (Rin)