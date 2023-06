Sudafrica: sospetto genocida ruandese Kayishema chiede asilo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino ruandese Fulgence Kayishema, arrestato in Sudafrica dopo 22 anni di latitanza perché sospettato di coinvolgimento nel genocidio del Ruanda del 1994, chiederà asilo politico al Paese africano. Lo hanno dichiarato a "Rfi" i suoi legali a margine dell'udienza in cui è stato chiamato a comparire a Città del Capo, affermando che il loro assistito ha rinunciato alla richiesta di essere rilasciato su cauzione e che la sua domanda di asilo non ha alcuna relazione con i procedimenti giudiziari a suo carico in Sudafrica. Secondo l'avvocato Juan Smuts, ulteriori accuse verranno aggiunte quando l'imputato comparirà in tribunale ad agosto. La richiesta di asilo di Kayishema rischia di ritardare di anni la sua eventuale estradizione din Ruanda, dove dovrà affrontare un processo con l'accusa di genocidio, complicità nel genocidio e crimini contro l'umanità. Incriminato nel 2001 dal dissolto Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per il Ruanda (Ictr), Kayishema è accusato di aver partecipato direttamente alle uccisioni e di aver in particolare ordinato il massacro di 2 mila persone di etnia tutsi che il 15 aprile 1994 si nascosero in una chiesa cattolica nel Ruanda occidentale. Dopo la chiusura dell'Ictr, il suo caso è stato trasferito al Ruanda. In Sudafrica pesano su di lui 54 capi d'accusa relativi a frode e violazione della legge sull'immigrazione. E' stato arrestato a fine maggio in una fattoria di Paarl, a circa 60 chilometri da Città del Capo, con l'aiuto dell'Interpol. (Res)