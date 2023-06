Moldova: vicesegretario generale Nato, continueremo a rispondere a richieste di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato condanna qualsiasi retorica o intenzione di utilizzare le armi nucleari per raggiungere obiettivi militari. Lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, in un'intervista all’emittente radiofonica “Radio Moldova”. "La retorica sulle armi nucleari è irresponsabile, è contro il diritto internazionale e la Nato sostiene pienamente gli sforzi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Siamo assolutamente convinti della nostra esperienza nella regione, dopo Chernobyl, e pensiamo che sia l'ultima cosa di cui la regione ha bisogno”, ha affermato Geoana. Il vicesegretario generale della Nato ha tuttavia sottolineato che “la Federazione Russa non ha le risorse militari per essere percepita come una minaccia diretta alla sicurezza della Moldova, sebbene il Paese sia vittima della guerra ibrida”. “Posso garantire, come romeno e come rappresentante della Nato, che Chisinau ha un sostegno politico e pratico eccezionale da parte nostra. Continueremo a rispondere favorevolmente con concretezza alle sue richieste di sostegno”, ha aggiunto Geoana. Il vicesegretario generale dell’Alleanza atlantica ha infine affermato che la Nato sosterrà il percorso europeo di Chisinau, dato che esiste "una connessione naturale" con l'Ue.(Rob)