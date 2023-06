Lombardia: Del Bono (PD), regione in ritardo, dà numeri incongruenti ed è in difficolta con la piattaforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza Regione Lombardia non sta facendo la sua parte per attivare i progetti e utilizzare le corpose risorse". E i motivi li ha spiegati nel suo intervento davanti ai colleghi e alla Giunta: "Sono colpito dal fatto che stamattina sia il presidente della Commissione che il presidente Fontana abbiano parlato del Pnrr con passione e persino con indignazione per le critiche ricevute, ma poi nel Prss il Pnrr non esiste, tranne pochi riferimenti laddove ci sono cofinanziamenti – ha spiegato Del Bono –. Mi colpisce perché mentre sulla programmazione europea 2021-2027 si parla in modo dettagliato dei circa 3 miliardi e 600 milioni di euro che la Regione utilizzerà nei prossimi anni, nulla si dice dei 2 miliardi e 600 milioni che già oggi sono oggetto di progettazione da parte di Regione come soggetto titolare e attuatore degli interventi". Eppure, ha ricordato il vicepresidente dem, solo qualche giorno fa, Banca d'Italia "ha sottolineato come l'effetto del Pnrr sul Paese, già nel 2024, sarà molto importante e significativo, pari al 2,5 per cento del Pil, e addirittura, da qua al 2026, al 3,5. Per la Lombardia si può ipotizzare persino un 4,5. Anzi, lo dicono gli economisti, se non ci fosse il Pnrr la crescita del Paese sarebbe attestata attorno allo 0,4 per cento quest'anno e tra lo 0,3 e lo 0,4 l'anno prossimo". (segue) (Com)