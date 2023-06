Lombardia: Del Bono (PD), regione in ritardo, dà numeri incongruenti ed è in difficolta con la piattaforma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del Bono ha spiegato il motivo delle sue preoccupazioni: "Mi ha molto colpito che nel Prss aggiornato nulla si dica dell'impatto del Pnrr, ed era basilare parlarne, perché quell'impatto va a intervenire su degli indicatori fondamentali di crescita e relativi al tema sanitario del nostro territorio. Inoltre, c'è gran confusione di numeri: durante le audizioni in Commissione speciale si è parlato di 2 miliardi 600 milioni di euro di progetti attivati sul Pnrr. Oggi, l'assessore al Bilancio Caparini dava dei dati diversi che non corrispondono". A ciò si aggiunge il "ritardo da parte di Regione Lombardia che - lo dice la Ragioneria generale dello Stato - non ha ancora caricato i dati su Regis (la piattaforma unica su cui si fanno le operazioni relative al Pnrr, ndr). Secondo qualcuno non funziona, ma è l'unico portale che oggi esiste. Tanto è vero che la Direzione regionale delle finanze ha specificato che la critica su Regis non deriva dal fatto che non riesce a caricare, quanto che non è in grado di entrare nella piattaforma e svolgere operazioni. E sono due questioni diverse. Piuttosto, non vorremmo che il ritardo sull'utilizzo delle risorse, in particolare sanitarie, cioè riferite a case di comunità, ospedali di comunità, a risorse mirate, sia a causa di tensioni interne. Ma monitorare è importante e soprattutto arrivare in ritardo non può che causare danni, considerato che le cosiddette milestone (i traguardi di percorso, ndr) obbligano i progetti ad avere cronoprogrammi ben definiti, coerenti, con scadenze indicate, con soggetto titolare e attuatore molto chiaro. E in Regione Lombardia siamo molto lontani da questo", ha concluso Del Bono. (Com)