Trasporto aereo: Air India conferma ordine 250 Airbus (2)

Gli accordi di acquisto del velivolo e le lettere di intenti per la manutenzione e i servizi digitali sono stati firmati all'Air Show di Parigi alla presenza di Natarajan Chandrasekaran, presidente di Tata Sons e Air India, Campbell Wilson, amministratore delegato e direttore operativo di Air India, Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus, Christian Scherer, direttore commerciale e responsabile internazionale di Airbus, e Rémi Maillard, presidente e direttore operativo di Airbus per l'India e l'Asia meridionale. "Il nostro ambizioso programma di rinnovamento ed espansione della flotta vedrà Air India operare con gli aeromobili più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante attraverso la nostra rete di rotte entro cinque anni. Siamo orgogliosi di lavorare con tutti i nostri partner, inclusa Airbus, in questo viaggio per ricostruire una compagnia aerea globale che sia il riflesso di un'India che assume una posizione più fiduciosa in tutto il mondo", ha dichiarato Campbell Wilson. "Siamo entusiasti di essere un partner chiave nella rinascita del Maharaja Volante. Sotto la guida del gruppo Tata e di una nuova gestione mirata, questo è uno dei progetti più ambiziosi nel settore delle compagnie aeree di oggi. Siamo orgogliosi che l'efficienza, il comfort e la capacità di autonomia offerti dai nostri aeromobili di ultima generazione contribuiranno al processo, poiché Air India rivendica la sua legittima posizione di vettore premium di livello mondiale. Il pacchetto di servizi Airbus è una perfetta scelta orientata al futuro che costituirà un elemento centrale della trasformazione di Air India", ha dichiarato Christian Scherer.