Trasporto aereo: Air India conferma ordine 250 Airbus (3)

- Lo storico ordine di Air India segna l'entrata in servizio dell'A350 in India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita al mondo. Il nuovissimo velivolo a lungo raggio contribuirà a sbloccare il potenziale represso del mercato a lungo raggio indiano, la sua tecnologia, portata e comfort impareggiabili consentiranno nuove rotte e un'esperienza di fruizione con una migliore economia e una maggiore sostenibilità. Insieme agli A350, le flotte della famiglia A320 saranno la risorsa efficiente e versatile per continuare a democratizzare e decarbonizzare i viaggi aerei in India, a livello nazionale, regionale e internazionale. Le consegne inizieranno con il primo A350-900 entro la fine del 2023. (segue) (Com)