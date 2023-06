Trasporto aereo: Air India conferma ordine 250 Airbus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'A350 è l'aereo wide-body più moderno ed efficiente al mondo nella categoria 300-410 posti. Il design pulito dell'A350 include tecnologie e aerodinamica all'avanguardia che offrono standard di efficienza e comfort senza pari. I suoi motori di nuova generazione e l'uso di materiali leggeri offrono un vantaggio del 25 per centoin termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica rispetto ai velivoli di generazione precedente della concorrenza. L'aeromobile offre una cabina con configurazione a tre classi che è la più silenziosa di qualsiasi corridoio doppio e offre ai passeggeri e all'equipaggio i prodotti di volo più moderni per un'esperienza di volo a lungo raggio più confortevole. L'A321neo è il modello con la fusoliera più lunga della famiglia A320 a corridoio singolo più venduta di Airbus, e può ospitare comodamente da 180 a 220 passeggeri in un allestimento tipico a due classi e fino a 244 in un allestimento a densità più elevata. L'A320neo ha già definito gli standard come aeromobile a corto e medio raggio più confortevole al mondo che può ospitare da 140 a 170 passeggeri, con una capacità massima fino a 180 viaggiatori. Le sue prestazioni ambientali consentono almeno il 20 per cento in meno di consumo di carburante e di emissioni di anidride carbonica, nonché una riduzione del 50 per cento dell'impronta acustica, rispetto agli aeromobili della generazione precedente. (Com)