Lazio: Tidei (Iv), urgente nuova legge per settore estrattivo, comparto fondamentale Regione

- Appare sempre più urgente "una nuova legge per il settore estrattivo, che risponda alle esigenze attuali e che tenga insieme le ragioni di tutela ambientale, di continuità produttiva e di sicurezza dei lavoratori". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Italia viva alla Regione Lazio e Vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico Marietta Tidei. "I numerosi spunti emersi questa mattina in commissione Attività produttive durante l’audizione dei rappresentanti delle imprese, dei lavoratori e degli amministratori di enti locali - aggiunge - testimoniano che è necessario superare la vecchia legge 17 del 2004 che regolamenta il settore estrattivo e mettere al centro del provvedimento lo sviluppo di un settore strategico per l’economia regionale. Mi auguro che la Giunta possa riprendere il lavoro svolto nella scorsa legislatura, che può rappresentare una buona base di partenza per arrivare in tempi rapidi con gli aggiornamenti necessari a una proposta di legge adeguata e condivisa", conclude Tidei.(Com)