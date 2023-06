Sanità: Landini, è al collasso, dal governo nessuna risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro "molto deludente” che dà “una ragione in più per manifestare e scendere in piazza sabato 24 a Roma”. Questo il commento di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a conclusione del tavolo tra il ministero della Salute e i sindacati, convocato oggi, 20 giugno. “Sui punti di fondo che abbiamo proposto non c’è stata nessuna risposta”. “L'unico risultato di questo incontro - spiega Landini - è l’annuncio di nuovi tavoli che il governo intende convocare nel mese di luglio. Uno sul problema dei contratti del settore privato che sono scaduti da tempo, e un altro più generale”. “Abbiamo chiesto in modo esplicito di capire se c'è la condizione di aumentare la spesa sul Fondo sanitario nazionale e non invece, come il governo annuncia nel Def, di ridurla nei prossimi anni. Abbiamo chiesto risorse per rinnovare i contratti nazionali nel settore privato ma anche del settore pubblico, oggi non ci è stato detto assolutamente nulla in questa direzione”, continua il leader sindacale. (segue) (Rin)