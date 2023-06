Sanità: Landini, è al collasso, dal governo nessuna risposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto assunzioni nel settore sanitario - prosegue Landini - sia di infermieri, sia di medici, sia per ridurre le liste d'attesa, sia per rendere chiara una prospettiva e una scelta che rafforzi il Servizio sanitario pubblico. Ma non abbiamo avuto alcuna risposta, se non la disponibilità a convocare altri tavoli. Naturalmente saremo presenti, ma non è il momento di un dialogo sociale nel senso ‘mi ascolti e poi fai quello che ti pare’. Il governo deve sciogliere il nodo: se sui temi da noi posti si apre una trattativa per cambiare le cose, per aumentare la spesa sanitaria, per fare le assunzioni, per avere dei rinnovi che tutelino davvero il potere d'acquisto di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici”. “Non siamo assolutamente disponibili ad accettare una progressiva privatizzazione del servizio sanitario nel nostro Paese, che per noi deve rimanere pubblico e deve garantire i diritti a tutti”, conclude il segretario della Cgil. (Rin)