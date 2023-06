Onu: riunione Unesco il 29 e 30 giugno per deliberare su rientro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) si riuniranno il 29 e 30 giugno per deliberare sulle condizioni del rientro degli Stati Uniti nell'organismo. Lo riferisce in una nota l'Unesco, precisando che l'incontro avverrà nel quadro di una sessione straordinaria della Conferenza generale. Lo scorso 12 giugno la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, ha riunito i rappresentanti dei 193 Stati membri per informarli della volontà degli Stati Uniti di rientrare nell'organizzazione a partire dal mese di luglio sulla base di una proposta. Nel corso della riunione, gli Stati membri voteranno il piano.(Frp)