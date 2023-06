Pnrr: Romano (Nm), tutti uniti per raggiungere obiettivi, non falliremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "determinerà ciò che sarà l'Italia dei prossimi 30 anni e che futuro avranno le prossime generazioni; la mozione che abbiamo sottoscritto va in questa direzione: lavorare insieme, lavorare costruttivamente, lavorare bene. Il Piano infatti non è appannaggio esclusivo della maggioranza di governo, è una sfida di tutti noi per il bene degli italiani. L'obiettivo è ambizioso: consegnare alle giovani generazioni entro il 2026 un'Italia moderna, verde, competitiva sullo scenario internazionale e attrattiva per gli investitori; un'Italia dove i nostri figli, i nostri nipoti vogliano rimanere con concrete possibilità, dove possano possono scegliere di rimanere e non un Paese da cui siano costretti a fuggire". Lo ha detto, nella sua dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulle mozioni del Pnrr, Francesco Saverio Romano, di Noi moderati. "All'insediamento di questo governo dei 55 obiettivi da raggiungere ne erano stati perseguiti solo 25; in meno di tre mesi questo governo è riuscito a raggiungerli tutti, riuscendo a non perdere importanti opportunità, e questo nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia; aumenti dovuti anche agli interessi sul debito pubblico, di cui è responsabile la Banca centrale europea - ha aggiunto il parlamentare -. Ma nonostante ciò l'Italia ha ricevuto 67 miliardi di euro, il 40 per cento dei quali destinati al Mezzogiorno, una terra che per troppo tempo è stata abbandonata e che anche grazie al Pnrr potrà finalmente ricostruire strutture e infrastrutture utili per essere attrattivo e competitivo. L'obiettivo a cui puntiamo tutti è la messa a terra dei progetti previsti dal Pnrr: se falliamo saranno famiglie, imprese e nuove generazioni a pagare il prezzo più alto, ma noi non falliremo". (Rin)