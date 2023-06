Kosovo: monastero di Decani lancia appello per la pace e la moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monastero serbo ortodosso di Visoki Decani ha chiesto “con urgenza e con la massima preoccupazione” una soluzione pacifica alle tensioni nel nord del Kosovo. “Con urgenza e con la massima preoccupazione, chiediamo a tutte le parti di fare tutto il possibile per risolvere in modo pacifico i crescenti problemi nel nord del Kosovo e Metohija”, si legge nella nota del monastero situato in Kosovo, che esprime inoltre "sincero rammarico per tutti coloro che hanno subito lesioni o sono stati esposti a qualsiasi tipo di maltrattamento”. “Ci opponiamo alla detenzione ingiusta e arbitraria di qualsiasi persona, così come agli abusi nelle unità di detenzione", si legge nella nota. "Vogliamo sottolineare che le violente misure di polizia e la retorica incendiaria non possono essere un percorso verso la stabilità in Kosovo e Metohija, né possono creare fiducia tra i cittadini. Inoltre, il perdurare della situazione attuale e del terrore minaccia la più ampia stabilità e sicurezza di tutti residenti", precisa ancora il comunicato.(Alt)