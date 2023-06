Berlusconi: M5s parteciperà in silenzio a commemorazione in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvio Berlusconi che si terrà oggi al Senato della Repubblica. Per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader, i parlamentari del Movimento cinque stelle siederanno sui banchi dell’opposizione. Allo stesso tempo, però, senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia, nessuno dei parlamentari prenderà la parola. Abbiamo già nei giorni scorsi espresso la nostra opinione rispetto alla storia politica di Berlusconi e su questo non abbiamo cambiato idea". Lo affermano, in una nota, i senatori del gruppo del Movimento cinque stelle. (Com)