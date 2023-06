Lombardia: Varese, un contributo di 200 mila euro alle micro, piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre il 23 giugno il bando rivolto alle micro, piccole e medie imprese presenti nell'area territoriale del Distretto del Commercio di Varese, con un contributo complessivo a fondo perduto di 200 mila euro. Possono beneficiare del finanziamento attività di ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, attività commerciali, artigianato di servizio e servizi alla persona con una vetrina su strada o con locali accessibili direttamente al pubblico. Il ventaglio delle spese ammissibili include ad esempio opere di ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori per il miglioramento di facciate, insegne, dehors, vetrine, arredi o attrezzature. Tra le novità poi, il fatto che siano incluse anche le spese per affitti e per la prima volta la possibilità di aderire al bando anche per le attività commerciali dei mercati cittadini. A presentare l'iniziativa per lo sviluppo del tessuto economico varesino, la vicesindaca Perusin, Roberto Tanzi di Ascom, Alessandra Rossi di Confesercenti e Graziella Pomi di Aime. (segue) (Com)