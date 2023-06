Lombardia: Varese, un contributo di 200 mila euro alle micro, piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- «Il bando – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – intende fornire un'azione di supporto al tessuto imprenditoriale della città, per rendere ancora più attrattive e competitive le attività commerciali grazie ad esempio all'opportunità di riqualificare e rinnovare strutture e servizi. Per la prima volta inoltre vengono incluse anche le attività ambulanti del mercato cittadino, dando modo di realizzare nuove tende secondo standard determinati, utilizzando i colori bianco, écru e rosso, per rendere più omogeneo e curato il mercato cittadino". Il bando rientra nell'ambito del progetto di Regione Lombardia "Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024", con cui il Comune di Varese ha ottenuto il massimo contributo previsto, pari a 630 mila euro, come progetto di eccellenza. Di questo importo, un finanziamento di 200 mila euro va dunque come agevolazione alle imprese, per favorire sia la ripartenza delle attività economiche e dei servizi agli utenti sia l'avvio di nuove attività presenti nell'area del Distretto del Commercio di Varese. Per la presentazione delle proposte sono previste due scadenze, ognuna delle quali comporta un importo totale di 100 mila euro. La prima finestra temporale comprende le spese sostenute da marzo 2022 a settembre 2023, con termine di presentazione della domanda entro il 31 luglio. La seconda finestra per le spese sostenute da maggio a 2023 ad aprile 2024, con termine di presentazione della domanda entro il 31 dicembre. Il contributo erogato alle singole imprese potrà avere un importo massimo pari ad 5 mila euro, per favorire un numero più esteso di soggetti imprenditoriali. (Com)