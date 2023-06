Energia: Pichetto Fratin, stiamo rafforzando sicurezza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo rafforzando il cordone di sicurezza energetica del Paese perché vogliamo rendere il Paese un crocevia del mercato del gas e per farlo “serve una efficiente infrastrutturizzazione del Paese”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che nel corso dell’assemblea pubblica di Assocostieri ha ricordato come per un futuro sostenibile il Paese abbia bisogno “del gas come elemento di transizione. E su questo non c’è dubbio”. (Rin)