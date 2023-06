Energia: Evangelisti (Gas and Heat) a “Nova”, fondamentale avere al fianco un'associazione come Assocostieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assocostieri “è al fianco dei propri associati per la realizzazione di progetti importanti. Sono quasi dieci anni che siamo associati, e abbiamo registrato un importante successo con tutto l’iter di approvazione del primo deposito costiero di Gnl industriale in Italia, che abbiamo messo in marcia nel 2021”. Lo ha evidenziato Claudio Evangelisti, Amministratore delegato Gas and Heat, a margine della conferenza “La logistica energetica, asset strategico del Mediterraneo” organizzata nell’ambito dell’Assemblea di Assocostieri a Roma. Oggi, ha aggiunto, “siamo insieme ad Assocostieri con un’altra sfida: quella di fare la prima bunker vessel di Gnl interamente realizzata in Italia. Una sfida importante: avere al fianco un’Associazione che ti supporti per gli imprenditori è fondamentale”, ha concluso.(Rin)