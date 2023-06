© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione registrata nel mese di maggio in Grecia è diminuita del 7,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base dei dati del Servizio pubblico per l’impiego (Dypa). Il numero complessivo dei disoccupati si è attestato a 854.181, con 292.389 uomini e 561.792 donne. Di questi, circa 507 mila non lavorano da lunga data.(Gra)