Lombardia: Autonomia, Corbetta (Lega), cortocircuito pd, Schlein dice una cosa e Majorino un'altra

- "Le parole di Elly Schlein sull'autonomia differenziata hanno dato al PD una scossa, da cortocircuito però. Mentre lei dalla direzione del suo partito vuole mobilitare militanti e sindaci contro la riforma che può finalmente dare una svolta a questo Paese per renderlo più moderno ed efficiente, vogliamo ricordarle che il suo PD in Lombardia ha sostenuto Majorino il quale, nel proprio programma elettorale, ha scritto nero su bianco che sia completata la fase di negoziazione con il Governo rispetto alla definizione degli ambiti di maggiore autonomia. Inoltre, nel documento si sottolinea siano resi concreti due principi, quello della sussidiarietà, in cui funzione di governo e gestione amministrativa siano assegnate all'istituzione più vicina al cittadino, e il principio di riservare alla regione una funzione legislativa che indichi criteri e obiettivi. Dal centrosinistra come al solito vediamo un po' di confusione in testa, si mettessero d'accordo". Lo riferisce in una nota Alessandro Corbetta, Presidente del gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale della Lombardia su quanto dichiarato ieri dalla segretaria del Partito Democratico durante la sua relazione alla direzione nazionale del PD. (Com)