Milano: online l'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione di via Borsieri 6

- E' online l'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione, per la durata di 6 anni, dello spazio di proprietà del Comune situato al piano terra di via Pietro Borsieri 6. C'è tempo fino al 17 luglio per presentare la domanda. Alla selezione potranno partecipare soggetti senza scopo di lucro (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici alle cooperative, Comitati, fondazioni ed enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) ed enti del Terzo Settore che proporranno servizi collaborativi innovativi per giovani famiglie, in grado di rispondere alle esigenze di conciliazione vita-lavoro (ad esempio banca del tempo, ludoteca, doposcuola) e iniziative di sharing di abiti, giochi e attrezzature. I progetti presentati potranno anche includere attività culturali, ricreative e di formazione, orientamento e aggregazione rivolte ai ragazzi e alle ragazze nella fascia 18-35 anni. Inoltre, sarà possibile realizzare spazi conviviali, come bar o punti di ristoro, attività commerciali e artigianali che contribuiscano alla sostenibilità economica dell'iniziativa proposta, in coerenza con le finalità del progetto, senza essere prevalenti.(Com)