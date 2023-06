Lombardia: Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono previsti per le giornate del 22 e 23 giugno i lavori di posa dei sensori anti-allagamento nei due sottopassi di via Toniolo e di via Rota/Grassi. Le lavorazioni saranno eseguite in notturna, pertanto il traffico veicolare sarà interrotto in via Rota/Grassi e disciplinato con senso unico alternato in via Toniolo nelle notti di giovedì 22 e venerdì 23. Il progetto. I lavori consentiranno la messa in sicurezza dei due sottopassi che negli ultimi anni più sono stati interessati da allagamenti: fenomeni intensi, sempre più frequenti, definiti nel gergo comune come “bombe d’acqua” possono causare – infatti - danni ingenti da straripamento sia alle tubazioni, sia agli alberi, sia ad altri manufatti che comunque portano al blocco del traffico e dunque alla gestione di vere e proprie emergenze. Il monitoraggio automatico. Grazie al monitoraggio automatico sarà possibile disporre di una segnalazione tempestiva delle situazioni di pericolo e della conseguente immediata interruzione del transito veicolare grazie all’attivazione dell’apposita segnaletica installata all’ingresso del sottopasso: pannelli a messaggio variabile e semafori. (segue) (Com)