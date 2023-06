Lombardia: Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema, infatti, è in grado di rilevare il livello dell’acqua presente nei sottopassi tramite una sonda oltre al mancato rispetto dei limiti di sagoma dei mezzi in transito: in prossimità della soglia di preallarme o allarme il sistema attiva la luce rossa sul semaforo e invia l’apposito comando ai sistemi remoti e ai cartelli lampeggianti. Contemporaneamente lo stato corrispondente (preallarme/allarme/cessato allarme/cessato preallarme) è inviato al personale comunale incaricato alla gestione delle emergenze. L'intervento, per un investimento complessivo di oltre 105.000 euro, è totalmente finanziato con un bando di Regione Lombardia (L.R. 9/2020). “Affrontare con sistemi innovativi le situazioni di pericolo connesse all’emergenza meteo è un passo avanti significativo sul fronte della sicurezza della circolazione e un investimento nell’ottica dell’ammodernamento degli impianti”, spiega l’Assessore alla Mobilità Giada Turato. (Com)