Trasporti: Menale (Assocostieri), rimettere a gara risorse bando infrastrutture e bando navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo da tempo che le risorse non utilizzate dal "bando infrastrutture" e dal "bando navi" vengano messe immediatamente di nuovo a gara, a beneficio dei numerosi investimenti già cantierabili dei nostri associati che attendono supporto per essere avviati e per dare il loro contributo sulla decarbonizzazione. Lo ha rimarcato il presidente di Assocostieri Diamante Menale, nella sua relazione all’assemblea pubblica della confederazione. Sulla questione “ci aspettiamo dal ministero dell’Ambiente ed il ministero dei Trasporti uno sforzo di coraggio e tenacia nel confronto con il Mef”, ha concluso (Rin)