Lombardia: Agricultura, Beduschi, istruire tavolo regionale per strategie del settore (2)

- Nel corso del suo intervento, Beduschi ha ribadito i principali impegni che caratterizzeranno il mandato della nuova Giunta regionale per il settore agroalimentare. "Innanzitutto - ha ricordato Beduschi - l'impegno per l'utilizzo di fondi a disposizione a partire dalla nuova programmazione del PSR per sostenere le imprese verso l'innovazione, che possa portare a una sostenibilità reale. Poi, la lotta alla burocrazia: chi produce ha bisogno di sottostare a procedure rigorose ma snelle e chiare". Infine, la difesa del Made in Italy: "Tutto il mondo - ha concluso Beduschi - ci riconosce una straordinaria capacità di offrire prodotti di qualità e sono fin troppi i segnali che arrivano da parte di chi vorrebbe ostacolare questa nostra vocazione a colpi di norme spesso ideologizzate. Il raccordo con il governo da questo punto di vista è quotidiano e la parola d'ordine è tutelare il nostro sistema produttivo in Europa e a tutti i livelli decisionali" (Com)