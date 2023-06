Expo 2030: Gualtieri, Italia diritti umani e del lavoro, speriamo delegati ne tengano conto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso "è il momento di scegliere se si vuole una Expo in un Paese che rispetta la libertà di stampa, i diritti del lavoro, noi abbiamo firmato un protocollo con i sindacati per garantire sicurezza e condizioni dignitose per chi lavorerà per Expo, un Paese che rispetta tutti gli orientamenti religiosi, sessuali e di genere e che non discrimina nessuno". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando all'assemblea generale del Bureu international des exposition a Parigi. "Recentemente Amnesty ha pubblicato un rapporto sulla libertà di stampa: l'Italia è tra i primi Paesi del mondo e l'Arabia Saudita tra gli ultimi. Pensiamo e speriamo che tutti i delegati che voteranno terranno in considerazione questi aspetti così come tante associazioni e organizzazioni umanitarie nel mondo stanno invitando a fare", ha concluso. (Rer)