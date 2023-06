Pnrr: Silvestri (M5s), non permetteremo che alba si tramuti in definitivo tramonto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non permetteremo di usare i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza come un qualcosa di privato del governo Meloni e, soprattutto, non vi permetteremo di tramutare qualcosa che nel nostro Paese doveva essere un'alba, in un definitivo tramonto". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Francesco Silvestri, in Aula a Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle mozioni concernenti iniziative in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)