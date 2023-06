Difesa: Iraq, conclusi 4 corsi addestrativi dei militari italiani con 100 frequentatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse le attività addestrative e di mentoring condotte dai militari italiani inquadrati nell'operazione Prima Parthica a favore di unità operative delle forze di sicurezza curde Peshmerga e Zeravani. I corsi tenuti dagli istruttori del “Mobile Training Team" (Mtt) del contingente italiano (Itncc-Land) hanno l'obiettivo di contribuire agli sforzi della comunità internazionale per la stabilizzazione e sviluppo dell'area del Kurdistan iracheno oltre a consolidare il rapporto di collaborazione tra i due Paesi, si legge in un comunicato stampa del contingente italiano dislocato a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Le attività hanno seguito specifici obiettivi formativi attraverso un corso di topografia “map reading" per fornire conoscenze relative all'orientamento “Orienteering" e navigazione con l'ausilio delle carte topografiche; un corso di primo soccorso “medical", sulle procedure del trattamento feriti sul campo di battaglia, Tactical Combat Casualty Care (Tccc); un corso sulle tecniche di avvicinamento ad un centro abitato “close quarter battle" con la bonifica degli edifici e messa in sicurezza dell'area; un corso sulle tecniche per la realizzazione e la condotta di un posto di blocco. Nel Kurdish Regional Training Center (Krtc) di Erbil i 100 militari delle Forze di sicurezza locali impegnati nelle attività hanno concluso i corsi con degli esercizi teorico-pratici al termine dei quali hanno ottenuto gli attestati di frequenza. Continua, invece, la formazione per i 20 militari del corso per tiratori scelti della durata di quattro settimane. (Com)