Lombardia: Poste Italiane e Autostrada Pedemontana Lombarda insieme per semplificare le modalità di pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane e Autostrada Pedemontana Lombarda da oggi insieme per semplificare le modalità di pagamento e offrire una migliore esperienza di viaggio. Poste Italiane e Autostrada Pedemontana Lombarda hanno sottoscritto un accordo per facilitare il pagamento del pedaggio autostradale. A partire da oggi, infatti, il pedaggio potrà essere pagato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata direttamente sul sito web poste.it, nella sezione “paga online”, selezionando pagamento servizi (link diretto: https://pagamenti.poste.it/cs/PT/home_pagamenti) Dopo una breve registrazione sul sito, necessaria solamente al primo accesso, sarà possibile regolarizzare gli importi dei pedaggi, saldare gli eventuali solleciti di pagamento ricevuti e ricaricare il Servizio Ricaricabile Pedemontana. Tutti i servizi, oltre che sul sito di Poste Italiane, sono disponibili nei 284 Uffici Postali della provincia di Milano e in tutti gli Uffici Postali d’Italia. (Com)