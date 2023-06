Sri Lanka: ministero Esteri, spese per visite ridotte al massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dello Sri Lanka ha ribadito che le sue spese sono ridotte “al massimo” e limitate a quelle “essenziali” autorizzate secondo le nuove circolari e linee guida del Tesoro. Lo si legge in un comunicato pubblicato oggi, che smentisce “informazioni fuorvianti” sulla “notevole quantità di fondi pubblici” impiegata per le visite ufficiali all’estero del ministro Ali Sabry. Il dicastero chiarisce che le visite vengono intraprese per rappresentare lo Sri Lanka in importanti impegni multilaterali, regionali e bilaterali e per adempiere a obblighi nazionali e internazionali; che da questi impegni derivano vantaggi immediati e a lungo termine per il Paese e che è necessario che il ministro sia accompagnato da funzionari e altro personale.(Inn)