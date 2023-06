Lazio: Califano (Pd), Rocca commissaria Disco, su diritto allo studio indietro di 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 100 giorni del presidente Rocca "si arricchiscono di un nuovo capitolo horror. Disco Lazio, l'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, è stato infatti commissariato. Torniamo indietro di 10 anni quando sotto la gestione centrodestra era una scatola vuota". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Disco per statuto - aggiunge - è composto da un presidente e quattro componenti di cui tre, di comprovata professionalità ed esperienza, designati dal Consiglio regionale entro 90 giorni dalla prima seduta che si è tenuta il 13 marzo 2023, e un rappresentante degli studenti. In tre mesi la maggioranza non è stata quindi in grado di nominare nessun nuovo rappresentante, pur avendone avuto la possibilità, condannando di fatto al commissariamento l'ente. Un ritorno al passato. Disco con l'amministrazione Zingaretti è diventato un fiore all'occhiello, capace di finanziare 31.820 borse di studio all'anno e sostenere oltre 90mila ragazzi in tre anni garantendo, nel rispetto del dettato costituzionale, a tutti "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" di "raggiungere i gradi più alti degli studi. Rocca torni subito indietro, nomini i nuovi componenti e faccia ripartire Disco", conclude Califano.(Com)