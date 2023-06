Germania-Cina: Scholz, ridurre rischi non significa ritirarsi dalla globalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre i rischi di “dipendenze rischiose” nei rapporti economici e commerciali non significa “ritirarsi dalla globalizzazione”. Al contrario, “un commercio mondiale aperto e regolamentato” rende le economie “più capaci di resistere e più forti”. È quanto dichiarato dal cancelliere Oiaf Scholz all'11mo forum economico tedesco-cinese per la cooperazione economica e tecnologica, in corso a Berlino. All'evento è intervenuto anche il primo ministro cinese, Li Qiang. (Geb)