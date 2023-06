Moldova-Romania: presidente Sandu conferisce onorificenza a ex ministro Esteri Aurescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha conferito l'Ordine d'onore al consigliere presidenziale ed ex ministro degli Esteri della Romania, Bogdan Aurescu. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso capo dello Stato moldavo, motivando l’onorificenza con “l’eccezionale dedizione” di Aurescu “nel rafforzare i legami bilaterali e nel sostenere il processo di adesione della Moldova all'Ue". "Ringrazio la presidente Maia Sandu per questo onore speciale, sia per me personalmente, sia perché rappresenta un riconoscimento degli sforzi del ministeri degli Esteri di Bucarest a sostegno del consolidamento del partenariato strategico e della piena integrazione della Moldova nell'UE", ha scritto Aurescu su Twitter.(Rob)