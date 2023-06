Germania-Cina: Scholz, raggiungere obiettivi clima più facile con concorrenza equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “chiaro a ogni Paese” che raggiungere gli obiettivi per il clima è “più facile” con “una concorrenza equa e un accesso aperto ai mercati”. È quanto dichiarato dal cancelliere Oiaf Scholz all'11mo forum economico tedesco-cinese per la cooperazione economica e tecnologica, in corso a Berlino. All'evento è intervenuto anche il primo ministro cinese, Li Qiang. Il capo del governo federale ha aggiunto che la transizione ecologica viene accelerata dalla condivisione delle tecnologie, ma senza temere che i diritti di proprietà vengano messi a repentaglio. (Geb)