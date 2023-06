Milano: rissa a Calvairate, De Corato, centrosinistra ha eliminato nucleo dei vigili e questi sono i risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- «In qualità di Parlamentare, membro della Commissione d'inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, mi è stato riferito quanto accaduto ieri sera in via Faa' di Bruno, nel quartiere milanese Calvairate, dove c'è stata una rissa tra 60 persone per futili motivi ed addirittura un 23enne è stato accoltellato. Quella zona (Calvairate, ndr) ed in particolare quella via, e noi di Fratelli d'Italia lo segnaliamo e denunciamo da molti anni (con l'ex Consigliere e presidente della Commissione sicurezza e verde della zona 4 Francesco Rocca, ora a Palazzo Marino, ndr) è in mano a famiglie rom che se ne sono impossessate e regna l'anarchia più totale. Dal degrado all'abusivismo, dalle aggressioni ai furti fino alle continue liti con accoltellamenti come avvenuto appunto ieri sera. A Milano, ed il Viminale lo ha annunciato due giorni fa, ci sono 33 stabili e 103 appartamenti di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente. Senza contare i vari campi rom, sia abusivi che non, sparsi in diverse zone della città! Oggi Sala, dopo che governa la città da 7 anni, ha ammesso di esserne a conoscenza e ne parlerà con il Prefetto. Per anni ha protetto e tollerato abusivi, oggi finalmente si è svegliato. Ma cosa aspetta ad intervenire seriamente sgomberando questi delinquenti abusivi? Occorre, subito, attrezzare le Polizie Locali affinché possano intervenire, come facevamo noi del Centrodestra quando eravamo al Governo di Palazzo Marino (fino al 2011, ndr), entro le 48 ore successive all'occupazione, perché in quel lasso di tempo rientrava la flagranza di reato per cui si poteva e doveva agire più velocemente senza alcuna autorizzazione del Magistrato»! Così l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni odierne di Sala in merito a quanto accaduto ieri sera alle case popolari via Faa' di Bruno a Milano. (Com)