Milano: rissa a Calvairato, Romano La Russa, tolleranza zero, si riporti legalità nei quartieri

- "L'ennesima rissa avvenuta ieri a Milano, in zona Calvairate, con oltre 60 rom che si sono affrontati con coltelli, bottiglie e bastoni è la dimostrazione del livello insopportabile di violenza che si vive nei quartieri cittadini - dichiara Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia -. Quartieri dove risse, spaccio, furti e aggressioni e persino stupri sono ormai all'ordine del giorno. Gran parte dei rom che hanno partecipato alla rissa sono occupanti abusivi degli alloggi popolari. Queste persone, spesso pregiudicati ben conosciuti dalla Questura per "precedenti", vanno sgomberate e gli alloggi restituiti alla legalità. "Tolleranza zero" non può rimanere solo uno slogan, è necessario usare fermezza ed essere coerenti facendo rispettare la legge. Nessuna indulgenza nei confronti di chi delinque e non rispetta le regole del "vivere civile"". "Oggi pomeriggio incontreremo il Prefetto per parlare proprio degli sgomberi nei quartieri con maggiori criticità – afferma Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale-. Si tratta di un tema che stiamo seguendo con grande attenzione, che vede Aler impegnata in prima fila, e proseguiremo nella direzione già intrapresa. Per noi resta fondamentale garantire il diritto alla legalità e sgomberare chi occupa abusivamente, è l'impegno preso con i cittadini milanesi e lombardi. Stiamo percorrendo tutte le strade per risolvere l'annoso problema che assilla i cittadini perbene che vogliono soltanto vivere con serenità nelle case di edilizia popolare".(Com)