Speciale difesa: Taiwan, analisti parteciperanno a simulazioni di guerra nello Stretto con Usa e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti militari taiwanesi si uniranno per la prima volta alle controparti di Giappone e Stati Uniti in una serie di simulazioni di guerra incentrate sullo Stretto. Le esercitazioni sono programmate a Tokyo per il prossimo luglio e permetteranno alle forze statunitensi e giapponesi di studiare una strategia per aiutare Taiwan a scoraggiare un’eventuale offensiva della Cina. “Sarà la prima volta che gli esperti di Taiwan lavoreranno con le loro controparti statunitensi e giapponesi su simulazioni di questo tipo”, ha dichiarato Su Tzu-yun, analista anziano dell’Istituto per la ricerca sulla difesa e la sicurezza nazionale di Taipei. Nel corso delle simulazioni, verranno approntate strategie di deterrenza anche nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. (Cip)