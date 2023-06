Speciale difesa: Nigeria, presidente Tinubu rimuove i vertici di esercito e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu ha sostituito i vertici delle Forze armate e della polizia del Paese. Lo riferiscono i media nigeriani, precisando che il nuovo capo dello Stato federale ha licenziato e sostituito il capo della Difesa, il capo dell'esercito, quello della marina e dell'aeronautica militare. In un comunicato ufficiale, Tinubu ha dichiarato di aver "approvato l'immediato ritiro dal servizio di tutti i capi servizio e dell'ispettore generale della polizia, dei consiglieri, del controllore generale delle dogane... con effetto immediato". Il presidente ha inoltre sciolto i consigli di amministrazione di tutte le istituzioni del governo federale, risparmiandone solo alcune come il consiglio giudiziario, l'organo elettorale e la commissione del servizio di polizia. I cambiamenti nella sicurezza arrivano due settimane dopo l'incontro di Tinubu con i vertici di settore, ai quali ha ordinato di collaborare per affrontare il terrorismo, le insurrezioni, il banditismo, la pirateria ed i furti di petrolio. La Nigeria è alle prese ormai da anni con un'ondata di attacchi jihadisti e con un diffuso fenomeno di furti petroliferi. (Res)