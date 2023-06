Ucraina: Scholz, Cina aumenti influenza su Russia per porre fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha esortato la Cina a esercitare una “più forte” influenza sulla Russia per porre fine alla guerra che questo Paese ha mosso contro l'Ucraina. Il capo dell'esecutivo federale si è espresso durante la conferenza stampa che sta tenendo a Berlino con il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine delle consultazioni tra i rispettivi governi. Per Scholz, la Cina può contribuire alla conclusione del conflitto nell'ex repubblica sovietica anche in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu. (Geb)